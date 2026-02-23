Австралия подкрепи отстраняването на Андрю от линията за наследяване на трона

Австралийският премиер Антъни Албанезе заяви в писмо до британския си колега Киър Стармър, че ще подкрепи плановете за отстраняването на Андрю Маунтбатън-Уиндзор от линията за наследяване на трона, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Миналата седмица представител на британското правителство съобщи, че се обмислят промени в законодателството, с които да се гарантира, че Маунтбатън-Уиндзор – към момента осми в линията за наследяване на трона, няма да има възможността да стане крал. Той беше задържан като част от полицейско разследване, насочено към връзките на Маунтбатън-Уиндзор с покойния американски финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления.

Британският крал Чарлз Трети, който миналата година лиши брат си от титлата принц и го принуди да напусне Уиндзор, е държавен глава не само на Великобритания, но и на Австралия и още 13 държави, които са бивши британски колонии. Всякакви промени в линията за наследяване на британския трон трябва да бъдат одобрени не само от Великобритания, но и от тези страни, отбелязва Ройтерс.

В писмото си до Стармър Албанезе пише, че на фона на събитията в последно време австралийското правителство ще се съгласи с всяко предложение за отстраняване на Андрю от линията за наследяване на британския трон.

“Съгласен съм с Негово Величество, че законът трябва да следва пълния си ход и трябва да има пълно, справедливо и надлежно разследване. Това са тежки обвинения и австралийският народ ги приема сериозно“, каза австралийският премиер.

Последния път, когато бяха направени промени в линията за наследяване на британския трон, беше през 2013 година, когато беше приет закон за отменянето на 300-годишна система, която даваше предимство на мъжете наследници.

Британското правителство заяви, че промяна ще бъде направена след приключване на полицейското разследване. Полицаи претърсват бившата резиденция на Андрю Маунтбатън-Уиндзор в Уиндзор като част от разследване за това дали той е извършил недобросъвестни действия по време на работата си като правителствен търговски пратеник.

Полицейските сили на Великобритания разглеждат и други обвинения във връзка с Епстийн.

Маунтбатън-Уиндзор, който не е коментирал темата публично, откакто правителството на САЩ публикува миналия месец нови документи, свързани с покойния сексуален престъпник, винаги е отричал да е извършил каквото и да било престъпление, в което Епстийн да е замесен.