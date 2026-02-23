Хърватският президент: Армията ни няма да сътрудничи с Израел по никакъв начин

Президентът на Хърватия Зоран Миланович заяви, че членовете на хърватските въоръжени сили няма да сътрудничат "по никакъв начин" с израелската армия или с израелската военна индустрия, съобщиха от канцеларията му в изявление, цитирано от хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1.

Изявлението бе разпространено по време на официалното посещение в Израел на вицепремиера и министър на отбраната на Хърватия Иван Анушич, който е в страната от 22 до 25 февруари, отбелязва Ен1. В рамките на визитата Анушич има срещи в Тел Авив с израелския министър на отбраната Израел Кац, както и с представители на израелската отбранителна индустрия и Дирекцията за международно военно-техническо сътрудничество. Предвидено е и посещение на мемориалния център "Яд Вашем" в Йерусалим, съобщи БТА.

Миланович припомня, че още през май миналата година е наредил прекратяване на всякакво сътрудничество между въоръжените сили на Хърватия и израелската армия. Като мотив той посочи "неприемливото поведение на израелската армия и безпрецедентното потъпкване на всички норми на международното хуманитарно право".

Президентът добави, че е призовал правителството да прекрати всички форми на търговия с оръжие и военно оборудване с Израел. Той съобщи, че в скорошен телефонен разговор е предупредил хърватския премиер Андрей Пленкович, че всяка форма на военно сътрудничество с израелската страна би била неприемлива.

"Като върховен главнокомандващ подчертавам още веднъж, че въоръжените сили няма да сътрудничат по никакъв начин с израелската армия в бъдеще", заяви Миланович, цитиран от Ен1. Той уточни, че хърватските военнослужещи няма да участват в изпълнението на каквото и да е споразумение, договор или договореност с израелската армия или с израелската военна индустрия, като подобни ангажименти биха били "неприложими и вредни" за страната.

Миланович призова хърватското правителство да преустанови всички планирани обществени поръчки, свързани със закупуване на оръжие и военна техника от Израел, отбелязва Ен1. Според него отговорност на министър-председателя е да действа в съответствие с интересите на Хърватия, които включват сътрудничество със съюзниците от НАТО и едновременно укрепване на капацитета на хърватската индустрия за участие в производството на военна техника.