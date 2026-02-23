ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха тялото на туриста, издирван 3 дни в гръцката планина Велухи

Гръцката полиция.

Открито е тялото на 74-годишният турист, издирван в продължение на три дни в планината Велухи, Централна Гърция, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, цитиран от БТА. 

Мъжът е открит мъртъв днес от спасителните екипи в стръмно дере на планината, която е част от планинската верига Пинд, информира изданието. 

Местният новинарски сайт „Ламиярепорт“ съобщи, че загиналият е опитен планинар, който e участвал в планински преход заедно с други 16 души от Природолюбителския клуб на Пирея. При изкачването мъжът не се почувствал добре и се уговорил с останалите членове на групата, че няма да продължи с тях, но ще се съберат отново при слизането им към ски курорт, изходна точка на маршрута им. Когато обаче групата се върнала, мъжът го нямало и не отговарял на мобилния си телефон. 

Държавната телевизия ЕРТ информира по-рано, че в акцията са участвали три екипа на ЕМАК - специализирани части на гръцката пожарна служба, обучени за издирвателно-спасителни операции, местни планински спасители и доброволци. Райони са били облитани с дронове и обхождани с обучени за издирване кучета. 

