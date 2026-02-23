Испански съд се отказа съпругата на премиера да бъде призована отново за съдебен процес

Съд в Мадрид отмени решението Бегоня Гомес, съпругата на испанския премиер Педро Санчес да бъде призована отново за съдебен процес по обвинения в отклоняване на обществени средства, като в документ, публикуван днес, посочи, че решението е било взето „преждевременно“ и не е било достатъчно обосновано, съобщи БТА.

„Решението, взето от разследващия магистрат", е „преждевременно и лишено от фактическа, нормативна и процесуална обосновка“, написа съдът, след като решението бе обжалвано от Бегоня Гомес, която е обвинена в отклоняване на обществени средства, разпространение на влияние и корупция, гласи документът, публикуван на 20 февруари 2026 г.