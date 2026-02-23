Киев: Наши дронове поразиха ключов транспортен център за петрол в Татарстан

Безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие, управлявани от Службата за сигурност на Украйна (ССУ), поразиха тази нощ критично важен център за транспортиране на руски петрол - главната петролна помпена станция "Калейкино" близо до Алметевск в руската република Татарстан, предаде Укринформ, позовавайки се на ССУ.

Източник от украинската служба за вътрешна сигурност каза, че по време на атаката с дронове срещу съоръжението в Калейкино са били чути шест експлозии, последвани от мащабен пожар. Резервоарите за съхранение на петрол в помещенията на станцията са се възпламенили. Разстоянието от границата на Украйна до петролната помпена станция е над 1200 километра, подчертава източникът, цитиран от БТА.

"ССУ работи систематично за намаляване на производството и възможностите за транспортиране на петрол от страна на Русия. Нашите специални операции методично намаляват притока на петродолари в руския бюджет, които финансират войната срещу Украйна. Тази работа ще продължи до изчерпването и постепенното изтощение на руската икономика", подчерта официалният представител на ССУ.

Петролната помпена станция "Калейкино" е ключов възел за доставка на суров петрол по петролопровода "Дружба". Съоръжението получава суров петрол от Западен Сибир и района около река Волга и го смесва, преди да го изнесе в чужбина.

Атаката, която е най-новата от поредицата украински нападения по маршрута, рискува да изостри напрежението между Украйна и съседите ѝ Унгария и Словакия, които обвиняват Киев, че се опитва да блокира потока на петрол през петролопровода към техните рафинерии, отбелязва Ройтерс.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, когато според Киев руски безпилотен летателен апарати е поразил петролопроводна техника в Западна Украйна.

Въпреки продължаващата близо четири години война с Русия, Украйна продължи да транспортира руски петрол през петролопроводите на своя територия. В началото на миналата година обаче Киев прекрати транзита на руски газ.

Унгария и Словакия заплашиха, че ще прекъснат доставките на електроенергия за Украйна, ако доставките на петрол не бъдат възстановени.

Електроенергията от Унгария и Словакия съставлява около 70 процента от вноса на Украйна и е от изключителна важност за страната, половината от електропроизводството на която е унищожено или сериозно повредено от руски ракетни удари.