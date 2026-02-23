В Италия откриха бележки на Бенито Мусолини, подготвени преди среща с Хитлер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Открити са неизвестни досега ръкописни бележки от бившия италиански фашистки диктатор Бенито Мусолини относно срещата му с нацисткия диктатор Адолф Хитлер през 1944 г., съобщи ДПА.

Специално подразделение на италианските карабинери е иззело документите, преди да бъдат предложени на търг, и ги е предало на Централния архив в Рим, се сочи в изявление на полицията. Смята се, че бележките са от „особена историческа важност“.

Документите са били предложени за продажба на аукцион в северния град Торино. Карабинерите са ги конфискували и са ги подложили на всестранен анализ.

Първоначалните разследвания, с помощта на сравнителна експертиза на почерка, показали, че ръкописът и монограмът „М“ в края на една от страниците могат да бъде отнесени към Мусолини.

Според експертите от специалното подразделение на карабинерите за защита на културното наследство, бележките предшестват среща с Хитлер на 22 април 1944 г. в замъка Клесхайм, близо до Залцбург в Австрия.

Те включват точки по различни теми в области като „въоръжени сили“, „политика“ и „икономика и труд“. Смята се, че те са създадени като подготовка за срещата между двамата диктатори, пише БТА.

Въпреки че на страниците няма дата, тяхното съдържание съответства на темите, които Мусолини и близкият му кръг са обсъждали по време на срещата с Хитлер, смятат карабинерите.