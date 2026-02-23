Техеран предупреди за риск от регионална ескалация при нападение срещу Иран

Иран днес предупреди в Женева за опасността от „ескалация“ извън границите на страната в случай на атака, след като американският президент Доналд Тръмп не изключи подобна възможност, в случай че преговорите с Техеран се провалят, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Призоваваме всички страни, ангажирани с мира и справедливостта да предприемат съществени мерки за предотвратяване на по-нататъшна ескалация“, заяви на Конференцията за разоръжаване заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади.

„Последиците от всяка нова агресия (срещу Иран) няма да се ограничи до една единствена държава, а отговорността ще бъде върху онези, които започват или подкрепят подобни действия“, добави той.