Крум Зарков: С Румен Радев имаме общи цели, но БСП...

Техеран предупреди за риск от регионална ескалация при нападение срещу Иран

Иран СНИМКА: Pixabay

Иран днес предупреди в Женева за опасността от „ескалация“ извън границите на страната в случай на атака, след като американският президент Доналд Тръмп не изключи подобна възможност, в случай че преговорите с Техеран се провалят, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

„Призоваваме всички страни, ангажирани с мира и справедливостта да предприемат съществени мерки за предотвратяване на по-нататъшна ескалация“, заяви на Конференцията за разоръжаване заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади.

„Последиците от всяка нова агресия (срещу Иран) няма да се ограничи до една единствена държава, а отговорността ще бъде върху онези, които започват или подкрепят подобни действия“, добави той.

Иран СНИМКА: Pixabay

