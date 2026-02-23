Хаос и терор заляха Мексико след смъртта на наркобоса Ел Менчо (Обзор)

Пентагонът помогнал в акцията срещу престъпника

Трупове по улиците, барикади от запалени коли по магистрали и кървави престрелки заляха Мексико, след като лидерът на най-големия наркокартел в страната беше елиминиран от армията в неделя.

Бунтовете бяха предизвикани от хиляди членове на групировката “Ново поколение Халиско” (НПХ), които отмъщават на властите заради смъртта на техния главатар Ел Менчо - един от най-издирваните наркотрафиканти в света. 59-годишният наркобарон, чието истинско име е Немесио Рубен Осегера Сервантес, умря от раните си при акция на армията, целяща да го залови.

Босът и неговите бодигардове бяха изненадани от силите за сигурност в планинския град Тапалпа. Регионът е смятан за една от основните и най-силни крепости на НПХ. По време на акцията членове на картела са разменили изстрели с правителствените сили, в резултат на което четирима от антуража на Ел Менчо са били убити на място.

Според властите наркобаронът и двама негови охранители са били сериозно ранени. Силите за сигурност успяват да ги евакуират и те са били качени на самолет към столицата Мексико сити, но на път са починали. Други двама спътници на Ел Менчо са били арестувани живи, като у тях са намерени голям брой опасни оръжия , включително ракетни установки, способни да свалят самолети и да унищожат бронирани машини.

Пентагонът е предоставил допълнителна информация, която е изиграла роля за успеха на операцията по залавянето на мафиота.

Убийството на Ел Менчо предизвика незабавна вълна от безредици в управлявания от него регион, демонстрирайки огромното му влияние в Мексико. Кръвопролитията обхванаха 20 от всички 32 федерални щата на страната. Хиляди мафиоти излязоха по улиците и започнаха да мародерстват, като подпалваха сгради и издигаха барикади по основните магистрали.

Столицата на Халиско - Гуадалахара, дори се превърна в призрачен град, тъй като гражданите се бояха да излязат от домовете си. Видеа показаха десетки паникьосани пътници на местното летище, които търсят място да се скрият от страх, че аерогарата може да стане потенциална цел на бойците на НПХ. На неофициални кадри в инстаграм и екс можеха да се видят труповете на полицаи до опожарени патрулки на междуградски пътища в Халиско. От българското външно министерство предупредиха българските туристи и живеещи в Мексико да се въздържат от посещения на обществени места.

Осегера Сервантес е обвиняван, че е един от основните трафиканти на наркотика фентанил в САЩ. През годините той успя да се превърне в най-издирвания престъпник в света. ФБР дори даваше награда от 15 млн. долара за информация, която би могла да доведе до залавянето му. Роден е през 1966 г. в Мексико, но около 80-те се мести в САЩ. През 90-те се замесва в трафика на наркотици. През 1994 г. калифорнийски съд го осъжда на 3 г. затвор по обвинение в заговор за разпространение на хероин. След като излежава присъдата си, се прибира в Мексико, където започва работа като полицай, но скоро след това се връща към престъпната си дейност. Първоначално работи като шеф на група от наемни убийци за местен мафиот, но по-късно решава да се включи във фракция на вече несъществуващия картел “Миленио”. Групировката се разпада на две воюващи крила през 2010 г.

Ел Менчо става лидер на едно от тях - “Лос Торсидос”, което впоследствие приема името “Ново поколение Халиско”. Така той започва да разширява и консолидира контрола си върху трафика на наркотици в Халиско и съседните щати.