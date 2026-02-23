Поне 25 войници и 74 цивилни са загинали при нападенията на наркокартели след смъртта на Ел Менчо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мексиканският министър на сигурността Омар Гарсия Харфуч заяви, че 25 членове на Националната гвардия, един охранител, както и 74 цивилни са загинали при нападения от страна на наркокартели след залавянето и смъртта на прочутия наркобос Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Немесио Осегера Сервантес, най-издирваният лидер на наркокартел в Мексико, беше мозъкът зад влиятелния наркокартел "Халиско - Ново поколение", известен също и като "Халиско нуева хенерасион" (Jalisco New Generation Cartel - CJNG).

Ел Менчо е бил ранен при операция по залавянето му в град Тапалпа, в западния мексикански щат Халиско, и е починал при въздушния си трансфер към град Мексико, съобщи министерството на отбраната.

Мексиканският министър на отбраната генерал Рикардо Тревиля Трехо заяви, че информацията, довела до залавянето и смъртта на Осегера, е дошла от романтична партньорка на престъпния наркобос.

По-рано Държавният департамент на САЩ обяви награда от 15 милиона долара за информация, която да доведе до задържането му.

Смъртта на наркобоса предизвика вълна от насилие в цялата страна, като членове на картела му блокираха пътища, подпалиха автомобили и извършиха редица атаки с цел отмъщение. Предполагаеми членове на престъпния картел атакуваха банки, бензиностанции и магазини.

Смъртта на Ел Менчо предизвика "27 подмолни атаки срещу властите в Халиско", заяви Харфуч по време на ежедневната пресконференция на президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум, като добави, че при операцията и последвалите размирици са убити 30 членове на наркокартела, както и един цивилен. Най-малко 70 души са арестувани в седем щата.

"Ние следим отблизо всякакви реакции или преструктурирания в картела, които биха могли да доведат до насилие", каза той.

От своя страна Шейнбаум заяви, че тази сутрин по пътищата не е имало блокади и че нейният приоритет е възстановяването на мира и сигурността в цялата страна.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Мексико да засили усилията си в борбата с наркокартелите. "Мексико трябва да засили усилията си в борбата с картелите и наркотиците", написа той в социалната си мрежа "Трут соушъл".

През февруари миналата година администрацията на Тръмп обяви картела "Халиско - Ново поколение" за чуждестранна терористична организация.