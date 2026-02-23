Иран може да удари US цели в Европа и Близкия изток, ако Тръмп атакува (Обзор)

Президентът на САЩ обмисля ликвидиране на аятолаха и сина му - наследник на режима

Възможно е Иран да порази американски цели в Европа или Близкия изток, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп даде зелена светлина за мащабна атака по Техеран. Това разкриха пред “Ню Йорк Таймс” служители по сигурността от САЩ и Европа, пожелали анонимност. Те обясниха, че макар до момента да не са засекли конкретни заговори на Иран, налице бил т.нар. засилен обмен на информация - жаргон в разузнаването, който се отнася до електронното прехващане на комуникации между терористи. Това може би значи, че все пак има някакво ниво на планиране и координация на атаки.

Именно затова сред служителите на разузнаването и антитероризма съществуват опасения, че Техеран може да привлече йеменските хути, за да възобновят атаките срещу западни кораби в Червено море. А в Европа притесненията са, че спящи

клетки на “Хизбула” или “Ал Кайда” могат да бъдат активирани,

за да атакуват бази или посолства на САЩ.

“Иран може да действа чрез посредници, за да извършва терористични атаки, които ще увеличат разходите за всяка военна кампания на САЩ”, коментира Колин Кларк, шеф на центъра “Суфан” - разузнавателна и консултантска фирма в Ню Йорк.

Смята се, че несигурността около плановете на САЩ допълнително усложнява военното планиране. Тъй като не е ясно на кой вариант би се спрял Тръмп - ограничени удари по военни цели или сваляне на аятолах Али Хаменей и целия режим, е възможно иранските власти да гледат на американската атака като на екзистенциална заплаха. Това би довело до ескалация на конфликта в по-сериозни мащаби.

Висш служител от Белия дом, запазил анонимност, разкри пред “Аксиос”, че Тръмп обмисля възможността да ликвидира не само Хаменей, но и най-вероятния му наследник, а именно синът му Мойтаба Хаменей. Целта от подобна атака ще е пълна смяна на режима.

Смята се обаче, че емисарят Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър са посъветвали президента да даде още един шанс на дипломацията. Преди седмица двамата бяха в Женева, за да обсъдят ядрена сделка с Иран, като се смята, че Вашингтон е готов за още един кръг преговори в швейцарския град този четвъртък. Условието - Техеран да представи подробно предложение за ядрена сделка до края на вторник.

Ако обаче се стигне до атака, експерти по сигурността от САЩ и Европа предупреждават, че дори т.нар. ос на съпротивата - регионалните проксита на Иран, да е в доста слаба позиция в момента, това, което е останало от нея, все още поражда заплаха за американските интереси в региона, особено в Близкия изток. Военната мощ и на самия Иран не трябва да бъде подценявана - страната разполага с няколко типа

ракети с обсег до 2000 км,

в който попадат и държави от Източна Европа.

Служители, които се занимават с борба с тероризма, освен това от няколко месеца са нащрек заради слухове, че “Ал Кайда” може да готви атентати в Европа. Според тях причината е, че терористичната групировка иска да остане релевантна и да набере нови последователи. “Амбицията на “Ал Кайда” за външни операции остава голяма и може да се увеличава”, сочи доклад на Съвета за сигурност на ООН за борба с тероризма.

В друг доклад на ООН от средата на 2025 г. пише, че настоящият лидер на “Ал Кайда” Сайф ал Адел наредил на двама висши лейтенанти “да задействат клетки в Ирак, Сирия, Либия и Европа”. Неотдавна ФБР пусна снимка на Адел в Иран.

