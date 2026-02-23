ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22347240 www.24chasa.bg

Коща призовава Орбан да спази споразумението за заем от 90 млрд. евро за Украйна

3212
Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща призова днес унгарския министър-председател Виктор Орбан да спази споразумението на Европейския съюз за отпускане на заем от 90 милиарда евро (106,11 милиарда долара) за Украйна, след като Будапеща заяви, че ще блокира плана, докато руският петрол не бъде възобновен по тръбопровода „Дружба“, който преминава през Украйна, предаде агенция Ройтерс, като се позова на писмо на Коща до Орбан, с което се е запознала.

„Когато лидерите постигнат консенсус, те са обвързани от своето решение. Всяко нарушение на този ангажимент представлява нарушение на принципа на искрено сътрудничество“, пише Коща в писмо до Орбан, пише БТА.

„На никоя държава членка не може да бъде позволено да подкопава достоверността на решенията, взети колективно от Европейския съвет“, пише още Коща, като се позовава на заема, одобрен от лидерите на ЕС на среща на върха през декември.

Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви