Коща призовава Орбан да спази споразумението за заем от 90 млрд. евро за Украйна

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща призова днес унгарския министър-председател Виктор Орбан да спази споразумението на Европейския съюз за отпускане на заем от 90 милиарда евро (106,11 милиарда долара) за Украйна, след като Будапеща заяви, че ще блокира плана, докато руският петрол не бъде възобновен по тръбопровода „Дружба“, който преминава през Украйна, предаде агенция Ройтерс, като се позова на писмо на Коща до Орбан, с което се е запознала.

„Когато лидерите постигнат консенсус, те са обвързани от своето решение. Всяко нарушение на този ангажимент представлява нарушение на принципа на искрено сътрудничество“, пише Коща в писмо до Орбан, пише БТА.

„На никоя държава членка не може да бъде позволено да подкопава достоверността на решенията, взети колективно от Европейския съвет“, пише още Коща, като се позовава на заема, одобрен от лидерите на ЕС на среща на върха през декември.