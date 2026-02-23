ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и класиране след 22-ия кръг...

Дипломати от ЕС разговаряха с Николай Младенов за Газа

Николай Младенов Кадър: YouTube/ DW News

Високопоставени дипломати от Европейския съюз се срещнаха в Брюксел с директора на Съвета за мир Николай Младенов, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Николай Младенов, бивш български политик и дипломат на ООН, който беше избран от Тръмп да управлява Съвета за мир, се срещна с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас и с външни министри от целия 27-членен блок. 

„Искаме да бъдем част от мирния процес в Газа и също така да допринесем с това, което имаме“, каза Калас преди срещата с Младенов.

След срещата тя посочи, че той е информирал дипломатите за хуманитарната ситуация в Газа и за дейностите и стратегията на Съвета за мир, които включват присъединяване на ЕС към усилията за стабилизиране и хуманитарна помощ.

„Добре беше да чуя от Младенов, че наистина в момента се опитват да подобрят ситуацията, че той вижда това по същия начин, че всъщност те също имат нужда от нашия принос“, каза Калас.

