Атаките срещу здравеопазването в Украйна са нараснали с 20% през 2025 г.

Докато Украйна навлиза в петата година от пълномащабната война, страната отбелязва най-високия брой нападения срещу здравната система от началото на конфликта. През 2025 г. атаките срещу здравни заведения са се увеличили с близо 20% спрямо предходната година.

От 24 февруари 2022 г. насам Световна здравна организация (СЗО) е документирала най-малко 2881 атаки срещу здравеопазването в Украйна – срещу медицински работници, болници, линейки и складове за лекарства.

Здравната система е подложена на натиск на два фронта – директни удари срещу лечебни заведения и косвените последици от атаките по гражданската инфраструктура, включително топлоелектрически централи, които поддържат електропреносната мрежа на страната. Това води до сериозно влошаване на здравния статус на населението. Според оценка на СЗО от декември 2025 г. 59% от хората в прифронтовите райони определят здравето си като лошо или много лошо, в сравнение с 47% в останалите части на страната.

Генералният директор на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус подчертава, че след четири години война здравните потребности нарастват, но много хора не могат да получат необходимата помощ, тъй като болници и клиники редовно са под обстрел. По думите му организацията подпомага украинските здравни работници с доставки на оборудване за отопление и жизненоважни медикаменти, но най-доброто лечение остава мирът.

През 2025 г. подкрепата на СЗО достига до 1,9 милиона души в цяла Украйна чрез медицински доставки, насочване към лечение и укрепване на капацитета на системата, със специален фокус върху прифронтовите и труднодостъпните райони.

Регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Хенри П. Клуге предупреждава, че страната е изправена пред сериозна здравна криза. Психичното здраве е особено засегнато – 72% от анкетираните съобщават, че през последната година са изпитвали тревожност или депресия, но само един на пет е потърсил помощ. Сърдечно-съдовите заболявания също нарастват – един на четирима украинци страда от опасно високо кръвно налягане. Осем от десет души посочват, че не могат да се снабдят с необходимите лекарства.

Въпреки надеждите за мирни преговори, реалността през 2025 г. показва обратното – атаките срещу здравни обекти се засилват, достигайки пик през третото тримесечие, когато 184 нападения отнемат живота на 12 души и раняват 110 здравни работници и пациенти.

Ударите срещу медицински складове са се утроили спрямо предходната година, което сериозно нарушава логистиката и снабдяването с лекарства. За четирите години на война 233 здравни работници и пациенти са загинали, а 930 са ранени при атаки срещу здравни обекти – действия, които представляват нарушение на международното хуманитарно право.

Настоящата зима се определя като най-тежката от началото на войната. Многократни удари по енергийната инфраструктура оставят милиони хора без отопление, ток и вода. Много топлоелектрически централи са повредени или унищожени. В началото на януари 2026 г. атака в Киев оставя близо 6000 сгради без отопление при температури под нулата, което принуждава около 600 000 жители да напуснат столицата.

Представителят на СЗО в Украйна Ярно Хабихт описва ситуацията като „опустошителен цикъл" – след удар по отоплителна станция хиляди домове остават без топлина, тръбите замръзват и се пукат, сградите се наводняват, а след ремонт следва нова атака. В същото време здравните работници продължават да спасяват животи, докато собствените им домове са без основни условия за живот.

Последиците не спират до болничните стени. Майки с новородени, пациенти, възстановяващи се от операции или инфаркти, и хора след тежки онкологични интервенции се прибират в студени и тъмни жилища без вода и електричество. Така медицинските усилия често се обезсмислят от условията у дома.

Увеличаването на военните травми води до по-голямо търсене на хирургични интервенции, кръвни продукти, контрол на инфекции, ограничаване на антимикробната резистентност, услуги за психично здраве и рехабилитация.

Достъпът до рехабилитация остава силно ограничен – едва 4% от болниците предлагат стационарна рехабилитация, а само 3% осигуряват помощни средства като протези и коригиращи устройства.

Липсата на достъп до лекарства е сред най-сериозните проблеми – четирима от всеки пет украинци съобщават за трудности, най-често заради високите цени. В прифронтовите райони ситуацията е още по-тежка поради затворени аптеки, рискове за сигурността и финансови ограничения.

През 2025 г. СЗО работи активно в подкрепа на най-уязвимите общности, особено в труднодостъпни райони. Организацията осигурява спешна травматологична помощ и медицински доставки на 954 лечебни заведения, подпомага над 1200 медицински евакуации и провежда мобилни мисии в 131 труднодостъпни локации. Успоредно с това подкрепя първичната медицинска помощ, лечението на хронични заболявания и услугите за психично здраве, както и възстановява повредени лечебни заведения чрез изграждане на модулни клиники и обучение на над 2500 здравни специалисти.

За поддържане на основните здравни услуги организацията е доставила 284 генератора на болници в 23 области на страната. За 2026 г. СЗО апелира за 42 милиона щатски долара, необходими за продължаване на дейността ѝ и гарантиране на достъп до здравни грижи за поне 700 000 души в Украйна.