Самолетоносачът "Джералд Форд" пристигна в пристанището Суда на остров Крит

Американският самолетоносач "Джералд Форд", който е най-големият в света, пристигна в пристанището Суда на гръцкия остров Крит, предаде Ройтерс. Там се намира военноморската база Военноморска база Суда – ключов стратегически обект за Гърция, Съединени американски щати и НАТО в източното Средиземноморие.

От събота, 21 февруари, Близкият изток се намира в състояние на най-висока бойна готовност, докато Вашингтон ескалира военното си присъствие до нива, невиждани от десетилетия. В епицентъра на тази мобилизация е военноморската база в залива Суда на остров Крит, която в момента е „буквално претоварена" от американски бойни активи, готови за потенциален въздушен удар срещу ядрените съоръжения на Иран.