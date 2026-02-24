Венецуела освободи още 30 политически затворници

Още около 30 политически затворници бяха освободени днес от затвора "Родео 1" в покрайнините на Каракас. Това е съгласно закона за амнистията, обнародван в четвъртък под натиска на САЩ след задържането на президента Николас Мадуро на 3 януари.

"Свободни сме, свободни сме!", викаха затворниците с обръснати глави и бели тениски, посрещнати от многобройните си близки, които от седмици лагеруваха пред затвора. Затворниците излизаха един по един, предава БТА.

"Четиридесет и пет дни чаках освобождаването на сина ми и ето го с нас, благодаря! Не таим злоба към никого", заяви Мануел Виейра Родригес, баща на Мануел Виейра Камачо. Синът му е част от делото за "кадетите" от армията, обвинени в заговор.

Неправителствената организация "Форо Пенал", специализирана в защитата на политически затворници, съобщи вчера, че общо 65 души са били освободени през последните три дни съгласно закона за амнистията.