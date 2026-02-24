ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американската армия взриви лодка в Карибско море, ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22348240 www.24chasa.bg

Венецуела освободи още 30 политически затворници

2456
Още около 30 политически затворници бяха освободени днес от затвора "Родео 1" в покрайнините на Каракас СНИМКА: Архив

Още около 30 политически затворници бяха освободени днес от затвора "Родео 1" в покрайнините на Каракас. Това е съгласно закона за амнистията, обнародван в четвъртък под натиска на САЩ след задържането на президента Николас Мадуро на 3 януари.

"Свободни сме, свободни сме!", викаха затворниците с обръснати глави и бели тениски, посрещнати от многобройните си близки, които от седмици лагеруваха пред затвора. Затворниците излизаха един по един, предава БТА.

"Четиридесет и пет дни чаках освобождаването на сина ми и ето го с нас, благодаря! Не таим злоба към никого", заяви Мануел Виейра Родригес, баща на Мануел Виейра Камачо. Синът му е част от делото за "кадетите" от армията, обвинени в заговор.

Неправителствената организация "Форо Пенал", специализирана в защитата на политически затворници, съобщи вчера, че общо 65 души са били освободени през последните три дни съгласно закона за амнистията. 

Още около 30 политически затворници бяха освободени днес от затвора "Родео 1" в покрайнините на Каракас СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви