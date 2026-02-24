Освободиха под гаранция бившия британски министър Питър Манделсън

Бившият британски министър и бивш посланик в САЩ Питър Манделсън бе освободен под гаранция, съобщи лондонската полиция. Той бе арестуван в рамките на разследване за подозрения в предаване на поверителна информация на американския финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн.

"Седемдесет и две годишен мъж, арестуван по подозрение в нарушение при изпълнение на служебните си задължения, беше освободен под гаранция в очакване на продължаване на разследването", се посочва в съобщение на полицията. Но не се уточнява самоличността на заподозрения, както е обичайно във Великобритания, предава БТА.

Освободеният е лорд Питър Манделсън, съобщи британската новинарска агенция Прес Асошиейшън, цитирайки полицейски източник.