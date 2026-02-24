ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военен хеликоптер катастрофира в Перу, 15 са загин...

Шестима са ранени при пожар на летището в нигерийския град Лагос

Летище СНИМКА: Pixabay

Шестима са ранени при пожар, възникнал вчера следобед на международното летище "Муртала Мухамед". То се намира в икономическата столица на Нигерия - град Лагос. Временно бяха преустановени  полетите, предава БТА.

Пожарът, който засегна операциите на контролната кула, е овладян и трафикът е възстановен, съобщи Федералната летищна администрация на Нигерия.

"Инсталирахме дистанционна контролна кула. Полетите ни се осъществяват отново нормално и искам да успокоя всички, които имат полет: въпреки някои закъснения, полетите ни вече са навреме", заяви пред журналисти генералният директор на Федералната летищна администрация Олубунми Куку.

Ранените – трима мъже и три жени – са в "стабилно състояние", уточни източникът.

Освен това 14 души, които бяха останали блокирани в контролната кула, бяха спасени и евакуирани невредими благодарение на използването на кран, отбелязва АФП.

