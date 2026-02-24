ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват антисемитизъм след атаката на плажа Бондай, където загинаха 15 души

Разследват антисемитизъм след атаката на плажа Бондай, където загинаха 15 души

Атаката срещу тържество по случай еврейския празник Ханука на плажа Бондай в Сидни, при която бяха убити 15 души, СНИМКА: пиксабей

Австралия ще започне днес инициирано от правителството разследване за антисемитизъм след атаката срещу тържество по случай еврейския празник Ханука на плажа Бондай в Сидни, при която бяха убити 15 души, предаде Ройтерс.

Масовото убийство на плажа Бондай шокира страната, където са в сила строги закони за притежание на оръжие, и предизвика призиви за по-засилен контрол и по-твърди мерки срещу антисемитизма, пише БТА.

Полицията предполага, че стрелците - баща и син - са били вдъхновени от терористичната групировка "Ислямска държава".

Кралската комисия - най-влиятелният орган за държавно разследване в Австралия, който може да принуждава граждани да дават показания, ще бъде ръководена от пенсионираната съдийка Вирджиния Бел.

Комисията ще извърши оценка на събитията около стрелбата, както и на ситуацията с антисемитизма и социалното единство в Австралия, и се очаква да представи заключенията си до декември тази година, посочва Ройтерс.

