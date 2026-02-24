ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военен хеликоптер катастрофира в Перу, 15 са загин...

Тръмп: Всяка страна, която иска да си играе с нас, ще получи още по-високи мита

2716
снимка: РОЙТЕРС

Американският президент Доналд Тръмп предупреди днес държавите по света да не се отклоняват от клаузите на наскоро договорените търговски споразумения със САЩ, след като американският Върховен съд отмени глобалните му мита, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Тръмп заплаши, че ако го сторят, ще им наложи още по-високи мита, съгласно други търговски закони.

"Всяка страна, която иска "да си играе игрички" с абсурдното решение на Върховния съд, особено онези, които "Ограбваха" САЩ от години и дори десетилетия, ще се изправят пред още по-високи мита от тези, които са договорили наскоро. КУПУВАЧО БЪДИ НАЩРЕК!!!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Американският президент посочи, че въпреки решението на Върховния съд, то не засяга способността му да използва мита съгласно други правни разпоредби "по много по-мощен и гаден начин".

Той намекна, че САЩ могат да прибегнат до нови лицензионни такси спрямо търговските си партньори, но не даде повече подробности.

снимка: РОЙТЕРС

