Бившият южнокорейски президент Юн Сук-йол обжалва доживотната си присъда за обявяване на военно положение през 2024 г., съобщиха днес адвокатите му.

"Смятаме, че е наша отговорност е да посочим ясно проблемите, които поставя това решение, не само в архивите на съда, но и пред бъдещата оценка на историята", посочи в изявление правният екип на Юн, предадено от БТА.

Миналия четвъртък съдът в централния район на Сеул осъди Юн на доживотен затвор за "ръководене на бунт", във връзка със събитията от 3 декември 2024 г., когато тогавашният държавен глава обяви за кратко военно положение и изпрати армията в парламента.

Юн оправда тази шокираща стъпка с неясни заплахи, по думите му, от "антидържавни сили", свързани със Северна Корея, и с факта, че парламентът, доминиран от опозицията, блокираше всичките му инициативи.

В крайна сметка гражданското управление беше суспендирано само за шест часа, но този опит предизвика дълбока политическа криза в страната.

Този неуспешен опит за въвеждане на военно положение предизвика масови протести, паника на фондовите пазари и изненада ключовите военни съюзници на Южна Корея, като например САЩ.

След месеци на политически хаос Юн Сук-йол беше официално отстранен от поста си през април 2025 г. от Конституционния съд, а южнокорейците избраха за нов президент на предсрочните избори през юни И Дже-мьон, които бе представител на лявата опозиция.