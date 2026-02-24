Четири години от началото на войната в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабната инвазия на Русия - най-големият конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Председателите на Европейския съвет Антонио Коща и на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще се включат във възпоменателната церемония в Киев и ще проведат среща с украинския президент Володимир Зеленски. Очаква се и видеоконферентка среща на "Коалицията на желаещите".

Въпреки интензивните дипломатически усилия през последната година и няколкото кръга преки преговори между Киев и Москва с посредничеството на САЩ, двете страни остават далеч от постигането на мирно споразумение, съобщи БНТ.

Според началника на кабинета на президента Володимир Зеленски, Кирило Буданов, нов кръг преговори може да се проведе още в края на тази седмица. А засилването на руските удари по енергийната инфраструктура на Украйна направи тази зима най-тежката от началото на конфликта.

На бойното поле - Русия все още не успява да постигне пълен контрол над Донбас. Съдбата на региона е ключов "препъни камък" в преговорите заради настояването на Москва Киев да се оттегли от частите, които все още контролира.