Мощен взрив пред Савеловската гара в Москва, двама са загинали

Взрив Снимка: Pixabay

Двама души загинаха при експлозия пред московска жп гара, съобщи местната полиция.

Около 00,05 ч. местно време (01,05 ч. българско време) неизвестно лице е доближило патрулка на пътната полиция на площада пред Савеловската гара в центъра на Москва, след което последвала детонация на неустановено взривно устройство, пише БТА. При взрива е загинал атентаторът и един полицейски служител, а още двама са ранени. Патрулната кола е смачкана до неузнаваемост от взривната вълна, но не се е запалила.

На място са пристигнали служители на руския Следствен комитет и линейки. Площадът пред гарата е отцепен от полицията и движението на градския транспорт в района е спряно, посочва ТАСС.

Образувано е наказателно дело за посегателство над живота на служител на правоприлагащите органи и притежание на взривно устройство.

Засега полицията не посочва дали работи по конкретни версии за взрива.

Взрив Снимка: Pixabay

