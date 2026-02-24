Мощен взрив пред Савеловската гара в Москва, двама са загинали

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама души загинаха при експлозия пред московска жп гара, съобщи местната полиция.

Около 00,05 ч. местно време (01,05 ч. българско време) неизвестно лице е доближило патрулка на пътната полиция на площада пред Савеловската гара в центъра на Москва, след което последвала детонация на неустановено взривно устройство, пише БТА. При взрива е загинал атентаторът и един полицейски служител, а още двама са ранени. Патрулната кола е смачкана до неузнаваемост от взривната вълна, но не се е запалила.

На място са пристигнали служители на руския Следствен комитет и линейки. Площадът пред гарата е отцепен от полицията и движението на градския транспорт в района е спряно, посочва ТАСС.

Образувано е наказателно дело за посегателство над живота на служител на правоприлагащите органи и притежание на взривно устройство.

Засега полицията не посочва дали работи по конкретни версии за взрива.