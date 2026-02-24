ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военен хеликоптер катастрофира в Перу, 15 са загин...

Избухна експлозия в полицейски участък в Днепър

Експлозия. Снимката е илюстративна. СНИМКА: Пиксабей

Експлозия избухна в 20:30 ч. местно време (и българско време) в полицейски участък в град Днепър в Югоизточна Украйна, съобщи украинската полиция.

Полицейският участък се намира в квартал "Амур-Нижнеднепровски", пише БТА.

"Няма пострадали при инцидента. Взривната вълна е счупила прозорците на сградата, повредила е мебели и компютърна техника. Повреден е и паркиран до сградата автомобил", се казва в изявлението на полицията.

От украинските правоприлагащи органи добавиха, че обстоятелствата около инцидента все още се изясняват. На мястото на взрива работят криминалисти и следствено-оперативна група.

Според предварителна информация се е взривил неизвестен предмет в един от кабинетите на полицейския участък.

