ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военен хеликоптер катастрофира в Перу, 15 са загин...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22348383 www.24chasa.bg

Партията повиши сестрата на Ким Чен Ун - сега е директор на отдел

2224
Севернокорейския лидер Ким Чен Ун и сестра му Ким Йо Чен Снимка: Twitter/@MarioNawfal

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун, е повишена от управляващата партия по време на партийния конгрес, съобщиха днес държавните медии в Северна Корея.

Централният комитет на Корейската трудова партия назначи Ким Йо-чен – досега заместник-директор на отдел – за директор на отдел, съобщи Корейската централна телеграфна агенция, цитирано от БТА.

Ким Чен Ун бе преизбран единодушно от партията за най-висшия пост на генерален секретар, съобщиха вчера официалните медии. Китайският президент Си Цзинпин изпрати специално послание на Ким, в което го поздрави за преизбирането му начело на партията, посочва Ройтерс.

Севернокорейският лидер е заявил на конгреса, че страната ще се сплоти и ще навлезе в качествено нов етап на своето икономическо развитие през следващата петилетка, съобщава КЦТА.

Хиляди партийни кадри се стекоха в столицата Пхенян за конгреса на управляващата партия - събрание, което определя действията на държавата във всички области, от дипломацията до военното планиране.

Този конгрес предлага рядък поглед върху политическото функциониране на изолираната държава. Той се счита за трибуна, която позволява на Ким да покаже своята хватка върху властта.

Ким Йо-чен отдавна е сред най-близките съратници на брат си и е една от най-влиятелните жени в управляващите кръгове в Северна Корея.

Севернокорейския лидер Ким Чен Ун и сестра му Ким Йо Чен Снимка: Twitter/@MarioNawfal

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви