ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова: Смяната на областни управители не беше и...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22348426 www.24chasa.bg

Американската армия взриви лодка в Карибско море, загинаха трима

2700
САЩ продължават с ударите в Карибско море. СНИМКА: Екс/ @elnuevoherald

Американската армия съобщи, че е нанесла удар по лодка, използвана за наркотрафик, в Карибско море, убивайки трима души.

Лодката е била управлявана от членове на "обявени за терористични организации" и е плавала по известен маршрут за трафик на наркотици, съобщи Южното командване на САЩ (САУТКОМ) в "Екс".

САУТКОМ публикува видео, на което се вижда как лодката експлодира след атаката, предава БТА.

През последните месеци американският президент Доналд Тръмп многократно е нареждал атаки срещу лодки в Карибско море и източната част на Тихия океан, като се аргументира с опити да се спре трансграничният трафик на наркотици.

Критици твърдят, че смъртоносните атаки в международни води нарушават международното право. Според официални данни при подобни удари вече са убити над 130 души.

САЩ продължават с ударите в Карибско море. СНИМКА: Екс/ @elnuevoherald

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви