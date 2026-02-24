Тодор Тагарев: С военни средства Русия не може да постигне нищо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия категорично се провали във войната с Украйна и за тези четири години стана ясно, че с военни средства Русия не може да постигне нищо. Това каза бившият военен министър Тодор Тагарев пред bTV.

Русия не може да направи нищо в Сирия, Венецуела и Иран. Тя загуби невероятен престиж на международната сцена. Путин е обявен за военен престъпник, каза още Тагарев. И обяви, че ясно е проличало зависимостта ѝ от Северна Корея.

Единствения човек, който може да окаже натиск на Русия е Доналд Тръмп, каза бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев. И обясни, че машината на преговори се върти години наред.

Путин няма никакъв намерение да спира тази война, каза още Тагарев.