Франция забрани на посланика на САЩ да се среща с членове на правителството

Американският посланик във Франция Чарлз Къшнър. СНИМКА: X/@USAmbFrance

Париж забрани на американския посланик във Франция Чарлз Къшнър да се среща с членове на френското правителство, след като дипломатът не се яви във френското външно министерство, когато бе извикан заради коментари относно убийството миналата седмица на френски крайнодесен активист, съобщиха снощи дипломатически източници, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

"След публикуването от посолството на САЩ на коментари за случилата се във Франция трагедия, която засяга само нашия вътрешнополитически живот, и която няма на позволим да бъде експлоатирана, посланик Чарлз Къшнър беше привикан днес в министерството. Той обаче не се яви", каза дипломатически източник.

Френският крайнодесен активист Кантен Дьоранк бе пребит до смърт при сбиване с предполагаеми крайнолеви активисти. Инцидентът шокира цяла Франция, посочва Ройтерс.

Това е вторият случай, когато посланик Къшнър отказва да се яви във френското външно министерство. През август миналата година той беше привикан, след като публично изрази безпокойство за ръста на проявите на антисемитизъм във Франция и разкритикува френските власти, че не правят достатъчно, за да предотвратят това.

