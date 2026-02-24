ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бившият вицепремиер на Северна Македония Артан Груби е под домашен арест

Първият вицепремиер на Република Северна Македония Артан Груби. СНИМКА: Правителство на РС Македония

Основният наказателен съд на Скопие наложи на бившия вицепремиер на Северна Македония Артан Груби мярка за неотклонение „домашен арест" за 30 дни с 24-часов надзор.

Груби беше задържан вчера сутринта на границата с Косово, след като беше издирван над една година, за да отговаря по разследване за присвояване на 8 млн. евро от Държавната лотария на Северна Македония в съучастие с бившия директор на лотарията Перпарим Байрами, предава БТА.

Артан Груби беше вицепремиер и министър за политическата система и отношенията между общностите на Северна Македония в периода от 2020 до юни 2024 г. като представител на албанския Демократичен съюз за интеграция (ДСИ).

