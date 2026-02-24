Бившият вицепремиер на Северна Македония Артан Груби е под домашен арест

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Основният наказателен съд на Скопие наложи на бившия вицепремиер на Северна Македония Артан Груби мярка за неотклонение „домашен арест" за 30 дни с 24-часов надзор.

Груби беше задържан вчера сутринта на границата с Косово, след като беше издирван над една година, за да отговаря по разследване за присвояване на 8 млн. евро от Държавната лотария на Северна Македония в съучастие с бившия директор на лотарията Перпарим Байрами, предава БТА.

Артан Груби беше вицепремиер и министър за политическата система и отношенията между общностите на Северна Македония в периода от 2020 до юни 2024 г. като представител на албанския Демократичен съюз за интеграция (ДСИ).