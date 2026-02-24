Русия разследва основателя на Телеграм за улесняване на терористични дейности

Русия разследва основателя на Телеграм Павел Дуров в рамките на наказателно дело за "улесняване на терористични дейности". За това съобщи държавният вестник "Росийская газета", позовавайки се на Федералната служба за сигурност.

Засега няма коментар от Дуров, но през последните дни Telegram отрече редица обвинения от страна на Русия, че приложението е убежище за престъпна дейност и е компрометирано както от западните, така и от украинските разузнавателни служби, пише БТА.

"Действията на шефа на Телеграм П. Дуров, се разследват в рамките на наказателно дело за престъпление по т. 1.1 от член 205.1 (подпомагане на терористична дейност) от Наказателния кодекс на Русия", съобщи в. "Российская газета" в статия, за която се казва, че е "базирана на материали от ФСС на Русия".

Засега няма коментар от приложението, което твърди, че има над 1 милиард активни потребители в световен мащаб, отбелязва Ройтерс.

Държавната руска агенция по комуникациите наложи ограничения на Телеграм, който е изключително популярен в Русия за публични и частни комуникации, поради това, че според него компанията не е изтрила екстремистко съдържание. Москва се опитва да накара руснаците да преминат към подкрепяното от държавата приложение Макс, което бе пуснато на пазара преди почти година, припомня Ройтерс.