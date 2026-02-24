Кириакос Мицотакис пристига в Александруполис за конференцията „Безопасна Гърция“

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис ще посети област Еврос в сряда, 25 февруари 2026 г., за да открие предконгресната конференция на „Нова демокрация" на тема „Безопасна Гърция". Събитието в Александруполис е част от серия регионални форуми на управляващата партия преди предстоящия конгрес.

Програмата включва посещение в делтата на река Еврос и среща с Артемида Папакостиду, известна като „дамата от делтата". Този жест цели да подчертае ангажимента на държавата към жителите на най-отдалечените гранични райони. Визитата идва непосредствено след участието на Мицотакис в срещата на върха за изкуствения интелект в Индия (19 февруари) и разговорите му с турския президент Реджеп Ердоган за намаляване на напрежението в Егейско море.

Визитата идва непосредствено след участието на Мицотакис в срещата на върха за изкуствения интелект в Индия и разговорите му с турския президент Реджеп Ердоган за намаляване на напрежението в Егейско море.

Очаква се Мицотакис да направи важни изявления относно модернизация на отбраната и напредъкът по националния план на стойност 788 млн. евро в рамките на европейската програма SAFE. Ще засегне и темите за енергийната свързаност и охраната на границите. Разширяването на защитната ограда по поречието на река Еврос като ключов елемент от миграционната политика на правителството.

В ключов момент за отношенията с Турция и енергийната карта на Балканите, Кириакос Мицотакис посещава Александруполис, за да затвърди ролята на региона като стратегически щит и газов хъб на Гърция.