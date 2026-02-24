Макрон: Русия се провали във военен, икономически и стратегически план

Френският президент Еманюел Макрон подчерта, че четири години след началото на нашествието в Украйна, Русия се е провалила във "военен, икономически и стратегически" план, предаде Франс прес.

"Тя укрепи НАТО, чието разширяване желаеше да избегне, обедини европейците, които искаше да отслаби и изложи на показ нестабилността на един империализъм от друга епоха", заяви той в "Екс", предава БТА.

Украйна е "първата линия на отбрана на нашия континент" и Европа ще остане на нейна страна, обеща още френският президент. Той увери, че доставките на военна техника и обучение ще продължават, "за да може Украйна да удържи и за да може Русия да разбере, че времето не е в нейна полза".

"На тези, които искат да могат да разчитат на нашата умора: те се лъжат", заяви той, като обеща да продължи мерките срещу руската военновременна икономика. 27-те страни от ЕС не успяха да се споразумеят за нови санкции срещу Москва поради унгарското вето, което блокира и приемането на заем от 90 милиарда евро за Украйна, за който лидерите на ЕС се бяха договорили през декември.

Еманюел Макрон заяви днес, че нищо не оправдава "поставянето под въпрос" на този проект. Той добави, че ще се погрижи "интересите на европейците да бъдат взети под внимание в дискусиите" за възстановяване на мира в Украйна.

Американският президент Доналд Тръмп, който иска да сложи край на войната възможно най-бързо, установи канал за комуникация с руския си колега Владимир Путин, което поражда опасения в ЕС и Киев, че ще бъдат изключени от преговорите, припомня АФП.

По-рано германският канцлер Фридрих Мерц призова в "Екс" за европейско единство, предаде ДПА.

"В продължение на четири години всеки ден и всяка нощ са били кошмар за народа на Украйна. И не само за тях, а за всички нас. Защото войната се завърна в Европа", написа Мерц.

"Само с общи сили ще я прекратим. Съдбата на Украйна е и наша съдба", добави той.