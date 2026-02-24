ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ето как се променя движението в София на 3 март

КМГ: Уан И: Над 150 страни подкрепят китайската инициатива за глобално управление

На 23 февруари китайският външен министър Уан И присъства онлайн на 61-вото върховно заседание на комисията за човешките права на ООН и произнесе реч. Той заяви, че инициативата за глобално управление на председателя Си Дзинпин води с китайска мъдрост посоката на глобалното управление на човешките права. Инициативата вече е подкрепена от повече от 150 страни и международни организации. Китай има желание да работи с всички, за да се насърчава развитието на делата за опазването на човешките права.

Уан И изтъкна, че тази година е началото на 15-ия петгодишен план за социално и икономическо развитие на Китай. Пекин, заедно с всички страни участнички, ще полага общи усилия за поддържането на общите ценности на човечеството и изграждането на общност на споделената съдба.

