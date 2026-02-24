ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Богаташи плащали повече, за да стрелят по деца и б...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22349392 www.24chasa.bg

КМГ: Граничните служби са отчели близо 18 милиона преминавания на пътници по време на Пролетния фестивал

КМГ

2868
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

По данни на Държавната имиграционна администрация по време на тазгодишното празнуване на Пролетния фестивал органите за граничен контрол в цялата страна са проверили общо 17,796 млн. китайски и чуждестранни граждани, които са влезли и излезли от страната, като средно на ден те са били 1,977 млн. души, което е с 10,1% повече от миналогодишния празник, пише КМГ. 

Сред тях жителите на континенталната част на страната са извършили 9,514 млн. влизания и излизания, което представлява среднодневно увеличение от 10,2 % в сравнение с миналата година. Чужденците са направили 1,313 млн. пътувания, което представлява среднодневно увеличение от 21,8%.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви