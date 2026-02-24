КМГ: Рекордно високи пътувания с електромобили по време на Китайската нова година

Държавната енергийна администрация съобщи, че според статистическия анализ на 53 300 зарядни станции по магистралите, включени в националната платформа за наблюдение на зарядни съоръжения, от 15 февруари до 23 февруари електрическите автомобили по магистралите са зареждали 6,021,000 пъти, а общото количество заредена енергия е достигнало 149,767,500 кВтч, със средно дневно зареждане от 16,640,800 кВтч, което е с 52,01% повече в сравнение със среднодневното зареждане по време на миналогодишното празнуване на Китайската нова година, отбелязвайки исторически рекорд, пише КМГ.