КМГ: Хайнан внесе стоки на стойност близо 48,6 милиона юана по политиката за нулеви мита по време на Пролетния фестивал

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

По време на Пролетния фестивал през 2026 г. митницата в Хайкоу е контролирала офшорни безмитни продажби на обща стойност 2,72 милиарда юана, което е увеличение с 30,8% на годишна база. Броят на продадените артикули достигна 1,997 милиона, което е увеличение с 21,9% на годишна база, а броят на купувачите достигна 325 000, което е увеличение с 35,4%.

По време на Пролетния фестивал пристанището за свободна търговия Хайнан е внесло стоки на стойност близо 48,6 милиона юана, обхванати от нулеви мита с данъчни облекчения и освобождавания в размер на 9,4232 милиона юана, пише КМГ. 

Благодарение на благоприятното въздействие на мерките за митническо оформяне на пристанището за свободна търговия, Хайнан е внесъл стоки на стойност 1,426 милиарда юана, главно суров петрол и въглища и е изнесъл стоки на стойност 344 милиона юана, главно химически продукти и рапично масло, по време на Пролетния фестивал.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

