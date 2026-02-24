КМГ: Фридрих Мерц пристига в Китай с високопоставена търговска делегация

На 24 февруари говорител на китайското Министерство на търговията отговори на въпроси на журналисти относно икономическото и търговското сътрудничество между Китай и Германия. Говорителят каза, че Германия е най-големият търговски партньор на Китай и източник на чуждестранни инвестиции в Европа. През последните години обемът на двустранната търговия се е запазил над 200 милиарда щатски долара.

Германският канцлер Фридрих Мерц ще води високопоставена икономическа и търговска делегация в Китай по време на визитата си, придружаван от ръководители на около 30 водещи предприятия в ключови сектори на Германия, като автомобилната и химическата промишлености, биофармацевтиката, машиностроенето и кръговата икономика. Това напълно демонстрира силната готовност на Германия към задълбочаване на двустранните икономически и търговски отношения. Китай отдава голямо значение на икономическото и търговското сътрудничество с Германия и активно подготвя събития като симпозиума на Китайско-германския икономически консултативен съвет с германската страна. Целта е да се създаде платформа за комуникация и диалог за предприятия от двете страни, за да се предлагат съвети и да се проучват възможности за сътрудничество.