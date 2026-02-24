ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българският вот може да изстреля нашата Ел Ма на ф...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22349500 www.24chasa.bg

КМГ: Фридрих Мерц пристига в Китай с високопоставена търговска делегация

КМГ

892
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 24 февруари говорител на китайското Министерство на търговията отговори на въпроси на журналисти относно икономическото и търговското сътрудничество между Китай и Германия. Говорителят каза, че Германия е най-големият търговски партньор на Китай и източник на чуждестранни инвестиции в Европа. През последните години обемът на двустранната търговия се е запазил над 200 милиарда щатски долара.

Германският канцлер Фридрих Мерц ще води високопоставена икономическа и търговска делегация в Китай по време на визитата си, придружаван от ръководители на около 30 водещи предприятия в ключови сектори на Германия, като автомобилната и химическата промишлености, биофармацевтиката, машиностроенето и кръговата икономика. Това напълно демонстрира силната готовност на Германия към задълбочаване на двустранните икономически и търговски отношения. Китай отдава голямо значение на икономическото и търговското сътрудничество с Германия и активно подготвя събития като симпозиума на Китайско-германския икономически консултативен съвет с германската страна. Целта е да се създаде платформа за комуникация и диалог за предприятия от двете страни, за да се предлагат съвети и да се проучват възможности за сътрудничество.

СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви