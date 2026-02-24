КМГ: Китай е изстрелял над 120 спътника за наблюдение през 2025 г., ускорява развитието на космическия сектор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китай е изстрелял над 120 спътника за дистанционно наблюдение през 2025 г., с което общият брой на подобни апарати за граждански цели в орбита надхвърля 640 и нарежда страната на второ място в света по този показател, съобщава агенция „Синхуа".

Секторът на търговските сателити отбелязва бърз растеж, подкрепен от технологични пробиви, развитие на сателитни съзвездия и разширяване на приложенията.

В същото време Китай ускорява изграждането на инфраструктура за изстрелвания. Търговският космодрум в Хайнан се разширява с цел да достигне капацитет от 60 изстрелвания годишно, като до края на годината се очаква да заработят нови стартови площадки, пише КМГ.

Град Уънчан се утвърждава като ключов център на индустрията, привличайки над 700 компании, работещи в сектора на космонавтиката. Развитието му пък стимулира и туризма – над 1 милион посетители са наблюдавали изстрелвания на ракети през последната година.

По официални данни през 2025 г. Китай е осъществил 50 търговски космически мисии и е изстрелял 311 търговски спътника, което представлява съответно над половината от всички изстрелвания и над 80% от всички изведени в орбита апарати.

Анализатори отбелязват, че индустрията все повече се ориентира към пазарно търсене, като се очаква ускорено развитие на сателитни мрежи и по-широко приложение на космическите технологии в комуникациите и транспорта.