КМГ: Мавзолеят на Сун Ятсен и първата гробница на династия Мин в „Из Китай с Павел“ (Видео)

Опознаването на Нанкин от Павел Гълъбов продължава. В новия епизод на „Из Китай с Павел" ще видим Пурпурната планина, която е дом на множество забележителности. Тук се намира мавзолеят на доктор Сун Ятсен, който е бащата на китайската демократична революция и притежава огромно значение за модерната история на страната. Под ръководството на д-р Сун Ятсен китайският народ сваля управление на династията Цин (1644-1911) и слага край на 2000-годишната феодална монархическа система, пише КМГ.

В Пурпурната планина се намира и „Сяолин" – гробницата на първия император на династия Мин, който се е казвал Джу Юенджан. Изграждането на тази гробница започва през 1381 година и продължава 25 години. „Сяолин" е едно от най-високите достижения на китайската архитектура и изобразително изкуство от втората половина на XIV век. Тя оказва огромно влияние върху стила на императорските гробници от епохите на династиите Мин и Цин. Поради тази причина е включена в списъка на ЮНЕСКО като обект на световното културно наследство.

Освен забележителности от Пурпурната планина ще видим и кулата с най-красивата гледка към река Яндзъ и Нанкин. Това е невероятната Юедзян. Пригответе се за един епизод, в който всяка крачка е пропита с духа на древността. Приятно гледане!