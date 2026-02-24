ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рюте: Не може да има мир в Европа без истински мир в Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте Снимка: СНИМКА: X/@BharatPatriot1

Не може да има мир в Европа без истински мир в Украйна, каза днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на церемония по повод четвъртата годишнина от руското военно нападение срещу украинската страна в централата на алианса в Брюксел.

"Когато сраженията спрат, мирът трябва да бъде траен, украинската войска трябва да бъде силна, за да може да спре ново нападение", добави той. "Ако сериозно мисли за мир, руският президент Владимир Путин трябва да го покаже. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ясно показа, че иска край на войната сега", добави Рюте, предава БТА.

НАТО подкрепя Украйна от началото на войната и ще остане с нея и при бъдещите предизвикателства. Задължително е Украйна да продължи да получава помощта, от която се нуждае - хуманитарна, финансова и военна. Тази подкрепа е съществена и Украйна има нужда от повече. Обещанието за подкрепа не води до край на войната. Необходими са боеприпаси, докато сраженията не спрат, настоя той.

Русия не успя да постигне целите си на бойното поле, украинците заслужават траен и справедлив мир, каза генералният секретар пред присъстващите на събитието дипломати и военни от съюзните държави.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте

