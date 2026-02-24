Четирима българи са задържани в Гърция за трафик, отвличане и сексуална експлоатация

Четирима българи са били задържани край гръцкия град Фарсала в южната част на Тесалия по подозрение, че са участвали в престъпна група, която се е занимавала с отвличания, трафик и експлоатация на други български граждани, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Твърди се че задържаните, двама мъже на възраст 26 и 48 години и две жени на възраст 24 и 44 години, са държали против волята им свои сънародници и са ги експлоатирали в земеделски стопанства.

Разследването е започнало миналата седмица по сигнал на спешния телефон 112 от двама мъже от България, които са поискали помощ, но не са съобщили къде се намират. Полицията обаче ги е открила край Фарсала и те са съобщили, че около седмица по-рано в търсене на работа са влезли в контакт със свой сънародник чрез интернет приложение. Той и негова съучастничка са ги откарали в Гърция, където са отнели личните им документи.

В района на Фарсала те се присъединили към група от още четирима българи, които са съобщили пред полицията, че са дошли в Гърция да работят, но не са получавали възнаграждение за труда си и са били настанени в мизерни условия.

Също така жена от България е съобщила, че трима от извършителите я отвлекли през декември 2025 г. от селото ѝ в България и я откарали с автомобил в Гърция, където с насилие ѝ е било попречено да влезе във връзка по телефона със своите роднини. Според показанията ѝ тя е била подлагана на сексуално насилие от 48-годишния задържан, както и от възрастен мъж, който е заплатил за това на похитителя.

Заподозрените за деянията са били задържани на 21 февруари. У тях са намерени и личните документи на жертвите.