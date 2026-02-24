7 загинаха при катастрофа с въздушна линейка в индийския щат Джаркханд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Въздушна линейка със седем души на борда се разби близо до град Симара в източния индийски щат Джаркханд, като при катастрофата няма оцелели, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ, като се позова на местните власти.

Медицинският самолет "Бийчкрафт С-90" (Beechcraft C90) на авиокомпанията "Редбърд еъруейз" (Redbird Airways) е излетял от Ранчи вчера вечерта в 7:11 ч. местно време и е трябвало да извърши полет до Делхи. Самолетът е изчезнал от радарите около 20 минути след излитането. Спасителни екипи са открили останките от самолета гористия район Бариату Панчаят. Всички седем души на борда, включително двамата пилоти, са загинали.

"Пренесохме седемте тела за аутопсия в болницата "Садар" в Чатра. Инцидентът се разследва", заяви за ПТИ представител на властите.

Според директора на летището в Ранчи, Винод Кумар, е възможно катастрофата да е причинена от лошите метеорологични условия в района. Кумар обаче добави, че точната причина все още се изяснява, пише БТА.

Министърът на здравеопазването на Джаркханд, Ирфан Ансари, каза, че щатските власти проверяват как е било дадено разрешението за полет при "неблагоприятни метеорологични условия". КАДЪР: Екс/@prabhatkhabar

Базираната в Делхи авиокомпания "Редбърд еъруейз" разполага с флот от шест самолета, сочи информация на Генералната дирекция за гражданска авиация (DGCA). Преди по-малко от месец самолет на авиокомпанията се разби край град Барамати в щата Махаращра. При катастрофата загинаха Аджит Павар, заместник-първи министър на щата, и още четирима души.