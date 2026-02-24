Нова финансова жандармерия в Гърция с въоръжен корпус срещу данъчни измами

След близо три десетилетия съществуване, легендарната гръцка служба за борба с финансовите престъпления SDOE официално отива в историята. На нейно място Независимата агенция за публични приходи (AADE) извежда на преден план Генералната дирекция на силите за контрол на финансовите транзакции „ДЕОС" – нов, високотехнологичен корпус, за борба срещу укриването на данъци и контрабандата.

Новото звено не прилича на стандартна администрация. В него влизат 450 служители, преминали през специално обучение. Те са оборудвани с огнестрелно оръжие и бронежилетки за високорискови акции, телесни камери (body cams), които ще записват всяка проверка в реално време за прозрачност и доказателствена част, дронове, които ще се използват за наблюдение на търговски обекти и складове от въздуха.

Амбицията на гръцкото правителство е за най-малко 30 000 пазарни проверки само през 2026 г.. Това означава близо 100 инспекции на ден. За да постигне тази ефективност, „ДЕОС" ще разчита на изкуствен интелект (AI), който ще анализира данни от банкови сметки и касови бележки в реално време, за да открива автоматично съмнителни отклонения.

Новият орган „ДЕОС" ще разполага със собствена флотилия от бързоходни лодки и специализирани офроуд превозни средства. Това ще позволи на „финансовата полиция" да достига до най-отдалечените острови и плажове, където сезонният бизнес често остава извън радара на данъчните.

Новата дирекция се очаква да заработи в пълен мащаб от средата на март 2026 г., като поема щафетата от SDOE след 29 години функциониране. С това Гърция дава ясен сигнал, че битката с организираната икономическа престъпност влиза в нова, дигитална и много по-агресивна фаза.

Служителите на „ДЕОС" получават разширени правомощия, които ги доближават до функциите на специализирана полицейска част. Одиторите имат право да извършват арести на място при установяване на престъпления в режим на флагрантно нарушение, особено при случаи на контрабанда или фалшифициране на бандероли.

Те могат незабавно да изземват нелегални стоки, превозни средства, документация и електронни устройства. Новите лодки и офроуд машини ще се използват именно за преследване и блокиране на активи, които биха могли да бъдат скрити.

Тъй като са класифицирани като „въоръжен корпус", служителите имат право да носят и използват оръжие при условията на неизбежна отбрана или при изпълнение на задачи с висок риск в зони, контролирани от организираната престъпност.

С разрешение от прокурор (което в новата структура ще се координира по-бързо дигитално), те могат да влизат в офиси, складове и жилища за извършване на претърсвания. Чрез AI системите на Дирекцията, инспекторите имат право на автоматизиран достъп до банкови транзакции и активи.

Първите сектори, които ще попаднат под „радара" на „ДЕОС" веднага след старта на дейността им през март са туристическият сектор и „луксозният" отдих, търговия с горива и енергия, алкохол и тютюневи изделия, електронна търговия, строителство и недвижими имоти.

Месец март е избран стратегически – точно преди началото на силния туристически сезон в Гърция. Целта на правителството е да покаже „зъби" и да дисциплинира пазара, преди милионите туристи да пристигнат и оборотите да скочат.

При внезапна проверка от „ДЕОС", бизнесът в Гърция трябва да реагира светкавично, тъй като инспекторите разполагат с дигитален достъп до системите на Независимата агенция за публични приходи (AADE).

Глобите, които „ДЕОС" ще налага, са проектирани да бъдат „възпиращи". Неиздаване на касова бележка глобата е от 500€ до 2 500€ (в зависимост от обекта). Недеклариран служител глоба от 10 500 евро. Липса на връзка между ПОС терминала и касовия апарат глоба от 10 000€ до 30 000€ (в зависимост от оборота). При наличие на контрабандни стоки (алкохол/цигари) се прилага конфискация + глоба до 3 пъти стойността на митото.

Освен паричните глоби, „ДЕОС" има правомощието да налага незабавно административно затваряне на обекта.

Не предлагайте „почерпка" или подкуп по време на проверка. С новите камери и засиления контрол над самите одитори, това е гарантиран начин да попаднете в ареста за броени минути.