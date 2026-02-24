Зеленски: В свободния свят не трябва да има място за руски петрол, банки и военнопрестъпници

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В свободния свят не трябва да има място за руски петрол, банки и военнопрестъпници, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски в обръщение към евродепутатите по време на извънредна сесия на Европейския парламент в Брюксел, посветена на четвъртата годишнина от руското военно нападение срещу Украйна.

Време е да се забрани достъпът до Европа за всички участници от руска страна във войната, настоя Зеленски в пряка видеовръзка от Киев. Всеки, който подкрепя (руския президент Владимир) Путин, избира войната, Путин е самата война, добави той.

Само с Америка и Европа можем да спрем Русия. При днешните условия трансатлантическото сътрудничество не е лесно, каза украинският президент и благодари многократно за оказаната досега помощ на неговата страна от ЕС и САЩ.

Важно е за нас да получим ясна дата за присъединяване към ЕС като част от днешния дипломатически процес. Иначе Русия ще се опита да раздели Европа, настоя Зеленски.

Речта на украинския президент бе посрещната от евродепутатите със ставане на крака и продължителни ръкопляскания.