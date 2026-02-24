Европейски външни министри отдадоха почит на несломимия дух на Украйна

Европейски външни министри почетоха "несломимия дух", проявяван от Украйна вече четири години след началото на пълномащабната руска инвазия, която причинява масови разрушения и смърт, предаде ДПА, цитирана от БТА. Германският външен министър Йохан Вадефул сподели в социалната мрежа "Екс" съвместно видеообръщение с външните министри на Франция и Полша – Жан-Ноел Баро и Радослав Шикорски, в което те заявяват пред украинския си колега Андрий Сибига, че Европа продължава да подкрепя Киев.

"Четири години смелост. Четири години жертва. Четири години несломим дух. Четири години свобода", казват министрите в своето обръщение. "За нас. За вас. За Украйна. За Европа. Оставаме зад вас толкова дълго, колкото е необходимо", добавят европейските дипломати.

В същото време руското министерство на отбраната заяви, че силите на Москва са взели контрола върху украинското село Риздвянка в Запорожка област, добавя Ройтерс. Новинарската агенция отбелязва, че не е успяла да потвърди тази информация чрез независим източник.