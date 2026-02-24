ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НСИ: Туристическите пътувания на българите са нара...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22350346 www.24chasa.bg

Европейски външни министри отдадоха почит на несломимия дух на Украйна

1788
СНИМКА: Pixabay

Европейски външни министри почетоха "несломимия дух", проявяван от Украйна вече четири години след началото на пълномащабната руска инвазия, която причинява масови разрушения и смърт, предаде ДПА, цитирана от БТА.   Германският външен министър Йохан Вадефул сподели в социалната мрежа "Екс" съвместно видеообръщение с външните министри на Франция и Полша – Жан-Ноел Баро и Радослав Шикорски, в което те заявяват пред украинския си колега Андрий Сибига, че Европа продължава да подкрепя Киев.

"Четири години смелост. Четири години жертва. Четири години несломим дух. Четири години свобода", казват министрите в своето обръщение. "За нас. За вас. За Украйна. За Европа. Оставаме зад вас толкова дълго, колкото е необходимо", добавят европейските дипломати.

В същото време руското министерство на отбраната заяви, че силите на Москва са взели контрола върху украинското село Риздвянка в Запорожка област, добавя Ройтерс. Новинарската агенция отбелязва, че не е успяла да потвърди тази информация чрез независим източник.

 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви