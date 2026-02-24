Кола с монахини се заби в пътнически автобус на магистрала Атина – Ламия

Сериозен инцидент парализира движението по главната пътна артерия на Гърция тази сутрин. Лек автомобил, в който са пътували монахини, се сблъска с междуградски автобус, изпълняващ редовен курс по линията Солун – Атина.

Произшествието е станало около 11:00 часа в района на пътния възел Ахлади (Фтиотида). По първоначална информация, лекият автомобил е загубил управление и се е ударил странично в автобуса, в който пътувал с 58 пътници.

Благодарение на бързата реакция на шофьора на автобуса е избегната по-голяма трагедия. Той е успял да овладее тежката машина и да не допусне преобръщане в канавката.

Най-тежко е състоянието на пътуващите в леката кола. В нея са се намирали две монахини от манастир в района на Лариса. Двете жени са ранени и са извадени от смачкания автомобил с помощта на екипи на Пожарната служба. Сред пътниците в автобуса няма ранени, макар мнозина да са в състояние на шок.

Пътната полиция на Ламия е започнала разследване за точните причини за катастрофата. Проверяват се версиите за внезапна техническа неизправност или здравословен проблем на водача на лекия автомобил.

Движението в участъка към Атина бе временно затруднено, като се извършваше само в едната лента, докато екипите разчистят отломките. Към момента трафикът е възстановен.