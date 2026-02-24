Германски министър критикува Тръмп, че се държи с Путин като с приятел

На четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна германският министър на отбраната Борис Писториус разкритикува американския президент Доналд Тръмп за това, че се отнася към руския президент Владимир Путин като към приятел, предаде ДПА.

Тръмп посрещна руския президент "като приятел", когато двамата се срещнаха в Аляска миналата година, като в същото време напълно оттегли военната подкрепа за Украйна, заяви Писториус пред германската радиостанция "Дойчландфунк".

Министърът критикува Тръмп и за това, че "ненужно" е отхвърлил много рано идеята за членство на Украйна в НАТО. "Това би било коз, който можеше да се използва за преговори по други въпроси", отбеляза той.

Писториус отправи критики и към Русия за продължаващите въздушни удари срещу Украйна, като обвини Москва, че "тероризира цивилното население при минус 20 градуса".

"И Русия не се печели нито един квадратен метър земя; вместо това целта е да се сломи духът на украинския народ и да се унищожи страната", допълни той.

Министърът похвали куража и силата на украинския народ след четири години война, като призна, че краят може да е далеч. Той обаче подчерта, че е важно да се поддържа подкрепата за Украйна в преговорите, на фона на видимо според него влошаване на икономическата ситуация в Русия.

Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер отдаде днес почит на стотиците хиляди хора, загинали във войната, по време на церемония в Берлин.

В същото време германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че Унгария и Словакия няма да могат да поддържат блокирането на новите санкции на ЕС срещу Русия. "Очаквам Унгария да приеме" 20-ия пакет от санкции на ЕС, каза Вадефул пред местното "Инфорадио".

Той добави, че унгарският премиер Виктор Орбан вероятно е искал да изпрати сигнал в навечерието на годишнината от началото на нашествието на 24 февруари 2022 г., пише БТА.

Висши служители на ЕС, както и европейски лидери, посетиха Киев, за да отбележат събитието.

Германският министър разкритикува Орбан, чието посещение в Москва през 2024 г. предизвика възмущение в Европа, за неговата проруска позиция. "Понякога ми се струва, че той обръща повече внимание на това, което харесва (руският президент) Владимир Путин, отколкото на това, което е в интерес на Европа. Но не трябва да се дразним от това", отбеляза той.