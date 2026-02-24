Почина актьорът Робърт Карадайн

Актьорът Робърт Карадайн почина на 71-годишна възраст. Тъжната новина беше съобщена от неговото семейство. Карадайн е известен с ролите си в „Отмъщението на зубърите" и „Лизи Макгуайър".

В изявление семейството му сподели: „С дълбока скръб трябва да съобщим, че нашият обичан баща, дядо, чичо и брат Робърт Карадайн почина. В свят, който може да изглежда толкова мрачен, Боби винаги беше лъч светлина за всички около него."

„Съкрушени сме от загубата на тази красива душа и искаме да отбележим смелата борба на Боби с биполярното разстройство, продължила почти две десетилетия. Надяваме се неговият път да хвърли светлина и да насърчи премахването на стигмата, свързана с психичните заболявания. В този момент молим за уединение, за да скърбим за тази невъобразима загуба. Благодарим за вашето разбиране и съчувствие", се казва още в съобщението.

Брат му Кийт заяви пред Deadline, че семейството иска хората да знаят колко смел е бил Робърт в битката си с биполярното разстройство. „Искаме хората да го знаят и в това няма никакъв срам. Това е болест, която го надви, и искам да го почетем неговата борба с нея и да почетем красивата му душа", каза той.

„Той беше изключително талантлив и ще ни липсва всеки ден. Ще намираме утеха в това колко забавен можеше да бъде, колко мъдър и напълно приемащ и толерантен беше. Такъв беше моят малък брат", добави Кийт.