Зеленски иска ясна дата за присъединяването на Украйна към ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски призова за определянето на ясна дата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз във видео обръщение към депутатите в Европейския парламент по случай навършването на четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия, предаде Франс прес.

"За нас е важно да имаме ясна дата за присъединяването ни към Европейския съюз", подчерта Зеленски, цитиран от БТА.

"Без това уточнение руският президент Владимир Путин ще намери начин да блокира присъединяването на Украйна към Съюза за десетилетия, като ще раздели вас и Европа по този въпрос", допълни той.