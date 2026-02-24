ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Богаташи плащали повече, за да стрелят по деца и б...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22350744 www.24chasa.bg

Зеленски иска ясна дата за присъединяването на Украйна към ЕС

2684
Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Украинският президент Володимир Зеленски призова за определянето на ясна дата за присъединяването на Украйна към Европейския съюз във видео обръщение към депутатите в Европейския парламент по случай навършването на четвъртата годишнина от пълномащабната руска инвазия, предаде Франс прес. 

"За нас е важно да имаме ясна дата за присъединяването ни към Европейския съюз", подчерта Зеленски, цитиран от БТА. 

"Без това уточнение руският президент Владимир Путин ще намери начин да блокира присъединяването на Украйна към Съюза за десетилетия, като ще раздели вас и Европа по този въпрос", допълни той.

Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви