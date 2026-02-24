И Нова Зеландия подкрепи евентуалното отстраняване на бившия принц Андрю от линията на наследяване

Нова Зеландия даде знак, също като Австралия, че ще подкрепи всяко действие на Великобритания за отстраняването на брата на крал Чарлз Трети - Андрю Маунтбатън-Уиндзор, от линията на наследяване на британския трон, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорител на новозеландския министър-председател Кристофър Лъксън каза, че Уелингтън ще подкрепи евентуални стъпки в тази насока, ако те бъдат предприети от правителството в Лондон, информира Радио "Нова Зеландия".

Андрю, средният от тримата синове на покойната кралица Елизабет Втора, който вече бе лишен от титлата си херцог на Йорк, бе арестуван в четвъртък и разпитван в продължение на 11 часа за връзките си с Джефри Епстийн. Американският финансист и осъден сексуален престъпник - се самоуби в затвора през 2019 година. Наскоро министерството на правосъдието на САЩ публикува нови документи по досиетата "Епстийн" за влиянието и връзките му по света.

Андрю остава "под разследване", обяви британската полиция. Бившият принц, който в продължение на 10 години бе търговски пратеник на Обединеното кралство, е обвинен в злоупотреба със служебно положение, като в британското законодателство това престъпление е формулирано като "неправомерно поведение от лице, заемащо публична длъжност". Максималната присъда е доживотен затвор.

Самият премиер на Нова Зеландия Лъксън заяви пред репортери, че през последните дни правителството му е в постоянен контакт с кабинета на британския министър-председател Киър Стармър. "Никой не е над закона", заяви той, добавяйки, че Нова Зеландия е изразила позицията си пред Лондон, преди това да направи публично Австралия. Двете държави са доминиони на Великобритания и съответно крал Чарлз Трети е техен държавен глава.

Австралия Нова Зеландия са сред 15-те страни от 56-те членове на Общността на нациите, която преди се наричаше Британската общност, от които се изисква мнение за изменение в конституцията на Великобритания за линията на наследяване на трона.

Престолонаследник е големият син на Чарлз Трети - принц Уилям. В линията на наследяване на трона следва големият син на Уилям - принц Джордж. В момента Андрю е осми поред.