Австрийският президент на четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна: Трябва да спре

Австрийският президент Александър ван дер Белен направи видеообръщение по повод четвъртата годишнина от началото на "неоправданата руска война" срещу Украйна, като призова за мир и увери Киев в продължаващата подкрепа от страна на Виена, предаде новинарска агенция АПА.

Това са "четири години на невъобразимо разрушение, загуба на човешки животи и страдание", както и четири години на изключителна съпротива срещу една "ожесточена война на изтощение", каза Ван дер Белен. "Това трябва да спре", подчерта австрийският държавен глава.

Австрия "ще продължи да заема страната на Украйна" и да призовава Русия да започне сериозни преговори, които да доведат до "достоен и траен мир", каза още Ван дер Белен. Става въпрос за мир, "който да осигури път към свободно, проспериращо и сигурно бъдеще на Украйна в Европа", добави австрийският президент.

Австрийската външна министърка Беате Майнъл-Райзингер също публикува видеообръщение по повод годишнината. "Днес започва петата година от неоправданата война на Русия срещу Украйна и нейния народ. Наша отговорност е да подкрепяме Украйна, докато Русия най-сетне не прекрати своите брутални нападения, неоправданата война и ужасните убийства", каза Майнъл-Райзингер.

Лидерът на Австрийската партия на свободата Херберт Кикъл използва годишнината, за да отправи критики към ЕС. "Четири години война в Украйна са четири години на безсмислена смърт, неоправдано страдание и страшно разрушение", пише Кикъл в изявление. "ЕС също има политическа и морална вина", посочва опозиционният лидер. Вместо да вложи цялата си енергия в усилията за мир, "елитите на ЕС се присъединиха към най-гласовитите подстрекатели на войната чрез доставки на все по-тежки оръжия, санкции и агресивни изказвания", продължава той. "От голямата основополагаща идея за ЕС като мирен проект не е останало нищо", пише в заключение Кикъл.